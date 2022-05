Allianz paiera $6 mds pour solder le dossier "Structured Alpha", un gérant inculpé

NEW YORK (Reuters) - L'assureur allemand Allianz a accepté de payer environ six milliards de dollars (5,7 milliards d'euros) et l'une de ses filiales de gestion d'actifs aux Etats-Unis plaidera coupable dans le dossier de la faillite de plusieurs fonds coulés par les turbulences financières provoquées en 2020 par la crise du coronavirus, a annoncé mardi le ministère de la Justice américain.