Alliance pour révolutionner les moteurs d'avion, contrat record pour Alstom, le recyclage du polystyrène en bonne voie... Sept bonnes nouvelles pour bien débuter la semaine

Un nouveau contrat majeur pour Alstom au Danemark

Alstom va fabriquer 100 trains régionaux Coradia Stream pour le Danemark, dans le cadre d'un accord d'une valeur totale de 2,6 milliards d'euros. Ces dernières semaines, le Français numéro mondial du ferroviaire a enchaîné les bonnes nouvelles, avec notamment un contrat d'un milliard d'euros au Mexique avec Bombardier, et un autre de 800 millions d'euros pour moderniser le métro du Caire.

Safran et General Electric s'associent pour un moteur d'avion révolutionnaire

Partenaires de longue date, Safran et General Electric lancent un programme commun de développement technologique. Celui-ci devrait aboutir d'ici à 2035 à un moteur non caréné capable de réduire de plus de 20 % les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Ils espèrent qu'Airbus et Boeing seront séduits par leur innovation.

Le marché automobile rebondit plus vite que prévu

Selon le cabinet AlixPartners, 83 millions de voitures neuves devraient être vendues cette année dans le monde, soit 9 % de plus par rapport à l'année précédente. La France devrait afficher reprise plus vigoureuse que ses voisins européens, mais la hausse du prix des matières premières et la crise des semi-conducteurs pourraient bien miner la croissance.

Fabricants et utilisateurs du polystyrène veulent créer une filière de recyclage

Très faiblement recyclé - de l’ordre de 3 à 4 % en France -, le polystyrène a constitué environ 5 % des deux millions de tonnes de plastiques utilisés dans l’emballage en 2020. Afin de continuer à l'utiliser sans nuire à l'environnement, l'industrie s'est engagée à créer une filière spécifique pour le recycler à 100 % d'ici à 2025.

Vinci va moderniser des bâtiments militaires au Royaume-Uni

Le géant français du BTP et de la construction Vinci a remporté, via sa filiale britannique Vinci Facilities UK, un gros contrat auprès du ministère de la Défense du Royaume-Uni. D'une durée de sept ans, il permettra à l'entreprise d'empocher près de 500 millions d'euros et de créer plus de 800 emplois.

Airbus mise sur Nantes pour développer ses futurs réservoirs à hydrogène

Airbus a annoncé la création d’ici 2023 d'un centre de développement zéro émissions sur son site de Nantes (Loire-Atlantique), sélectionné en raison de ses compétences en matière d’intégration de structures métalliques liées au caisson central de voilure. Il devrait notamment permettre d'accélérer le développement des technologies de propulsion à l'hydrogène.

Kem One va lancer un nouveau terminal d’éthylène à Fos-sur-Mer

Fin 2021, l’unité chimique Kem One de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) possédera son propre terminal éthylénier avec un réservoir de stockage cryogénique d’une capacité de 17 000 tonnes. L’investissement s’élève à 80 millions d’euros et mobilise une vingtaine d'entreprises.