Alliance étiquettes rachète l’italien Tonutti

Un breton en mars, un italien en décembre … : Alliance étiquettes multiplie les acquisitions conformément aux objectifs qu’Olivier Laulan, le Pdg de l’entreprise, s’était fixé et qu’il avait annoncé dans les colonnes d'Emballages Magazine. Ainsi, après le rachat de Bernétic, en mars, c’est sur Tonutti Tecniche Grafiche que le groupe bordelais a jeté son dévolu. Il s’agit de la dixième acquisition du groupe depuis 2015. Basé à Fagagna, près de Udine, dans le Frioul (Italie), Tonutti produit des étiquettes adhésives pour les marchés des boissons, les vins et spiritueux plus en particulier, ainsi que pour le secteur alimentaire et la santé.

