Alliance étiquettes investit à Doué-la-Fontaine

Les entreprises dont le développement est basé sur la croissance externe sont parfois obligées de procéder à des réorganisations afin de répondre à des objectifs de cohérence et de rationalisation de l’outil productif. Alliance étiquettes qui avait acquis Imprimeries Étienne et sa filiale Étiqu’adhésif en 2018, s’était quant à lui fixé comme priorité de moderniser les locaux et les équipements de ces deux entreprises. « Le matériel était vétuste et les conditions de travail pas très agréables, avec un taux d’accidents du travail qui ne cessait de monter, se souvient Olivier Laulan, Pdg d’Alliance étiquettes. Dès le début du confinement, en 2020, nous avons donc commencé à chercher un nouveau terrain. » L’intention du dirigeant était aussi de réunir les deux sociétés qui, tout en ayant la même activité et en appartenant au même propriétaire, étaient situées dans deux bâtiments distincts, à la même adresse, dans la même ville de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire).

Pompes à chaleur

La nouvelle usine, située à trois kilomètres de l’ancien site, vient d’être inaugurée. D’une surface de 5000 m², elle a été construite selon des critères de conception environnementale : présence d’un bardage double peau pour améliorer l’isolation, pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement, toiture végétale, panneaux solaires. Les apports externes en énergie sont ainsi limités et les émissions de carbone réduites. Quelque 66 personnes occuperont les lieux.

