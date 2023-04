Alliance dans les capsules de café compostables

Les dosettes de café en plastique compostable ne sont pas une nouveauté. Loin de là. La proposition de règlement encadrant les emballages et déchets d'emballages (PPWR) parue en décembre dernier semble même ouvrir un nouveau chapitre pour ces conditionnements qui, avec les sachets de thé, les filtres à café, les étiquettes de fruits et légumes et les sacs très légers, représenteraient la seule exception à la mise sur le marché d’emballages compostables, dans le cadre d’une approche sur les plastiques biodégradables qui se veut plus « prudente » que par le passé. Danimer Scientific et TotalEnergies Corbion s’en accommodent en proposant un polymère pour cette application qu’ils déclarent « conforme aux normes de l'UE ».

[...]