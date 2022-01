Alliance dans les bioplastiques

© TOTAL L'usine de TotalEnergies Corbion à Rayong (Thaïlande) peut produire 75000 tonnes de PLA par an.

Le premier est l’un des leaders mondiaux dans la production d’acide polylactique (PLA), un plastique compostable issu de ressources végétales qu’il commercialise sous le nom de Luminy, quand le second fabrique du Nodax, un polyhydroxyalcanoate (PHA), un autre polymère issu de ressources végétales. Nous avons nommé TotalEnergies Corbion et Danimer Scientific. Les deux entreprises annoncent la signature d’un contrat de collaboration sur le long terme qui prévoit, notamment, l’engagement de TotalEnergies Corbion à fournir son PLA à Danimer Scientific pour lui permettre de répondre à des applications nécessitant un mélange des deux résines. « Faire équipe avec TotalEnergies Corbion offre une solution idéale pour soutenir notre stratégie de croissance à long terme tout en veillant à ce que les besoins à court terme de nos clients soient satisfaits », a indiqué Stephen Croskrey, Pdg de Danimer.

Sécurité de l'approvisionnement

Selon Thomas Philipon, directeur général de TotalEnergies Corbion : « Le marché des biopolymères connaît une forte croissance avec des clients qui demandent des solutions innovantes adaptées à leurs besoins. Les partenariats stratégiques sont essentiels afin d’assurer la sécurité de l'approvisionnement en produits et en technologies. » Le PLA est utilisé, entre autres, dans le secteur de l’emballage et du conditionnement, en alternative aux plastiques d’origine fossile, pour la fabrication de films, sacs et barquettes. Compostable selon la norme EN 13432, il offre une empreinte carbone réduite par rapport à de nombreux plastiques traditionnels.

TotalEnergies Corbion est un joint-venture 50/50 entre TotalEnergies et Corbion, centré sur la fabrication de PLA commercialisé sous la dénomination de Luminy. Ce dernier est proposé sous différents grades pour répondre à des applications qui permettent de résister aux hautes températures si, par exemple, il faut insérer l'emballage ainsi constitué dans un four à micro-ondes. L’entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, exploite une usine de 75 000 tonnes à Rayong, en Thaïlande, et a récemment annoncé son intention d'en construire une deuxième à Grandpuits (Seine-et-Marne), en France.