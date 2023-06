Alliance dans le tri du PET

L’un, le français Pellenc ST, développe des machines de tri de déchets, permettant par exemple d’extraire d’un flux d’emballages des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), quand le second, le suisse Bühler, sélectionne les paillettes de PET issues d’un broyât. Les deux entreprises ont décidé de s’associer afin de permettre aux régénérateurs d’obtenir des matières plus pures, notamment pour ce qui concerne les applications dans l’alimentaire. Pour rappel, le PET recyclé, rPET dans le jargon, est toujours plus utilisé pour fabriquer des bouteilles, des barquettes ou encore des flacons de lessive et de gel douche, en droite ligne avec la réglementation qui tend à demander aux industriels d’augmenter la part de plastique recyclé dans leurs produits.

