Alliance dans le conditionnement de barquettes alimentaires

Respectivement spécialisés dans les machines de conditionnement sous film étirable et les systèmes de pesage et d’étiquetage poids-prix, l’italien Fabbri Group et l’allemand Bizerba annoncent le renforcement de leur collaboration. Les deux entreprises se connaissent bien. Elles ont déjà travaillé sur des projets communs. Elles veulent maintenant passer à un stade ultérieur pour développer, ensemble, des lignes complètes, associant tranchage, pesage, conditionnement et étiquetage.

