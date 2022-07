Alliance dans l’ensachage monomatériau

Les monomatériaux ont la cote dans le conditionnement. Ils remplacent, quand cela est possible, les complexes multicouches, l’intérêt étant représenté par le fait qu’ils sont composés d’une résine unique – un polypropylène (PP), un polyéthylène (PE) ou un polyéthylène téréphtalate (PET) – et non pas d’une association de matériaux impossible à recycler. C’est dans ce contexte que l’importateur de machines Sodima a initié et facilité la collaboration entre son commettant Leepack, qui fabrique des machines d’ensachage pour sachets préformés, et l’espagnol Enplater, producteur de ces mêmes sachets.

