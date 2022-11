Après Uniper, l'Allemagne va nationaliser l'importateur de gaz naturel Sefe, ex-filiale de Gazprom

Et de deux. L'Allemagne va nationaliser l'importateur de gaz naturel Sefe, l'ex-« Gazprom Germania », a annoncé lundi 14 novembre le ministère de l'Economie. Une décision qui vise à éviter une faillite de l'entreprise et à exclure définitivement les intérêts russes de son capital. Sefe, dont le géant public Gazprom s'est retiré dès le mois d'avril, est pour l'instant placé à titre provisoire sous le contrôle de la Bundesnetzagentur (BNetzA), l'organisme de tutelle du marché allemand du gaz, et a bénéficié d'environ 10 milliards d'euros de lignes de crédit de la part de Berlin.

Uniper déjà nationalisé par l'Allemagne

Mais la société reste menacée de cessation de paiement, la chute des importations de gaz russe l'ayant forcée à se tourner vers des achats sur le marché « spot », où les prix se sont envolés depuis l'invasion de l'Ukraine en février. La nationalisation en bonne et due forme est nécessaire pour assurer la poursuite de l'approvisionnement du pays en énergie, a déclaré le ministère de l'Economie. Sefe (Securing Energy for Europe) sera donc, après Uniper, la deuxième compagnie de gaz allemande à passer sous le contrôle direct de l'Etat fédéral depuis le début de la guerre en Ukraine.

En application d'une nouvelle loi sur la sécurité énergétique, le ministère de l'Economie a ordonné une réduction du capital social, ramené de 225,6 millions d'euros à zéro, ce qui revient à réduire à néant la valeur des parts de Gazprom. Sefe devra dans un second temps émettre de nouvelles actions pour le même montant, qui seront souscrites par l'Etat allemand. La Commission européenne a déjà donné son feu vert à l'opération.

Avec Reuters (reportage Christian Kraemer, version française Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)