Allemagne: Recul inattendu du moral des investisseurs en avril

© Kai Pfaffenbach Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé en avril, ce qui n'était pas arrivé depuis novembre dernier, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut ZEW auprès d'investisseurs. /Photo prise le 26 octobre 2020/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Son indice du sentiment économique a reculé à 70,7 après 76,6 en mars alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse à 79,0.

"Les experts des marchés financiers sont certainement moins euphoriques que le mois précédent. La crainte d'un confinement plus strict a entraîné une baisse des attentes en matière de consommation," a annoncé l'institut dans un communiqué.

L'indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle de l'économie s'est en revanche amélioré et nettement plus que prévu, remontant à -48,8 en avril contre -61,0 le mois précédent et -53,0 attendu.

"Les perspectives d'exportation sont meilleures que le mois précédent," a ajouté l'institut ZEW.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)