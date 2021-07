Allemagne: Recul inattendu des commandes à l’industrie en mai

BERLIN (Reuters) - Les commandes à l'industrie allemande ont chuté de manière inattendue en mai, montrent les statistiques officielles publiées mardi, en raison d'une demande plus faible des pays extérieurs à la zone euro et d'une diminution des contrats pour les biens d'équipement et les biens intermédiaires.

Les commandes à l'industrie allemande ont chuté de manière inattendue en mai, montrent les statistiques officielles publiées mardi, en raison d'une demande plus faible des pays extérieurs à la zone euro et d'une diminution des contrats pour les biens d'équipement et les biens intermédiaires. Les commandes à l'industrie ont baissé de 3,7% en mai sur un mois en données ajustées des variations saisonnières, selon les données de Destatis, l'Office fédéral de la statistique. Le consensus établi par Reuters anticipait une progression de 1%, après une hausse de 1,2% (révisée) en avril. (Reportage Caroline Copley, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)