Allemagne/PMI: L'activité manufacturière recule sous la faiblesse de la demande

BERLIN (Reuters) - La contraction du secteur manufacturier allemand s'est accélérée en juin, à son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, avec une baisse de la production et des nouvelles commandes, montrent lundi les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/Hamburg Commercial Bank auprès des directeurs d'achats.