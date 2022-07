Allemagne: Nouvelle chute du moral des investisseurs, selon ZEW

L'indice mesurant le sentiment des investisseurs a reculé à -53,8 après -28,0 en juin alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un repli à -38,3.

"Les prévisions pour les secteurs de l'économie gros consommateurs d'énergie et ceux tournés vers l'exportation ont subi une baisse particulièrement forte", a déclaré le président du ZEW, Achim Wambach.

Les investisseurs interrogés sont nettement plus négatifs sur la situation économique actuelle que le mois dernier et ils ont encore revu à la baisse leurs prévisions, déjà défavorables, pour les six prochains mois, a-t-il ajouté.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle est revenu à -45,8 après -27,6 le mois dernier. Le consensus Reuters le donnait à -34,5.

