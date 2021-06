Allemagne: Le chômage baisse plus que prévu en mai

BERLIN (Reuters) - Le chômage en Allemagne a diminué plus que prévu en mai, les entreprises ayant embauché plus de personnes dans le sillage de la reprise économique encouragée par la baisse du nombre d'infections au coronavirus et l'assouplissement des mesures sanitaires.

Le chômage en Allemagne a diminué plus que prévu en mai, les entreprises ayant embauché plus de personnes dans le sillage de la reprise économique encouragée par la baisse du nombre d'infections au coronavirus et l'assouplissement des mesures sanitaires. Cela laisse espérer pour cet été un rebond de l'activité économique soutenu par les consommateurs, les ménages étant désormais prêts à dépenser après des mois de restrictions sanitaires. Le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 15.000 à 2.739 millions de personnes en données corrigées des variations saisonnières, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 9.000. Le taux de chômage reste inchangé pour le cinquième mois consécutif à 6,0%. "Il y a les premiers signes d'une amélioration globale du marché du travail en mai. L'impact de la crise du coronavirus est encore très clairement visible, mais s'amoindrit un peu" a déclaré le directeur de l'Office fédéral du travail, Detlef Scheele. Autre signe positif, le nombre d'employés en chômage partiel indemnisé, dans le cadre du disposif baptisé Kurzarbeit, a fortement chuté en mai, selon les chiffres préliminaires. (Michael Nienaber, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)