Allemagne: Le cerveau de la fraude aux dividendes condamné à huit ans de prison

BONN, Allemagne (Reuters) - Hanno Berger, un avocat décrit comme le cerveau de l'une des plus grandes affaires d'évasion fiscale en Allemagne depuis plus de soixante ans, a été reconnu coupable et condamné à huit ans de prison, à l'issue d'un procès historique.