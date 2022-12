Allemagne: La Bundesbank relève ses prévisions d'inflation et anticipe une récession

La banque centrale allemande voit désormais l'inflation ressortir en hausse de 7,2% l'année prochaine, un taux bien supérieur aux 4,5% des prévisions de juin, et de 4,1% en 2024, contre 2,6% auparavant. Pour 2025, elle anticipe une inflation de 2,8%.

Les prévisions de croissance de l'institution confirment également que l'Allemagne sera probablement l'un des pays les moins dynamiques de la zone euro en 2023 à cause notamment de sa forte dépendance au gaz naturel russe.

La banque centrale s'attend à une contraction de l'économie de 0,5%, et non plus à une expansion de 2,4%. Le produit intérieur brut devrait croître en 2024 de 1,7%, contre 1,8% attendu précédemment, et de 1,4% en 2025.

"Les risques qui pèsent sur la croissance économique sont essentiellement orientés à la baisse, principalement en raison de pénuries potentielles dans l'approvisionnement en énergie", a déclaré la Bundesbank. "En ce qui concerne l'inflation, les risques à la hausse prédominent".

La crise énergétique devrait accélérer la hausse globale des prix, réduire les revenus réels disponibles et freiner la consommation des ménages au moins jusqu'à la mi-2023, a ajouté la banque. Les prix élevés de l'énergie pèseront également sur la production, notamment dans l'industrie.

"À partir du second semestre 2023, l'économie allemande se redressera progressivement", a indiqué la Bundesbank. "Cela s'explique parce que la demande étrangère devrait augmenter, que l'incertitude diminuera, que les pressions sur les prix des produits énergétiques faibliront et que le taux d'inflation baissera."

