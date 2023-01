Allemagne: L'inflation IPCH estimée à 9,6% sur un an en décembre

L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH affiche une contraction de 1,2% par rapport à novembre et un ralentissement à 9,6% sur un an après respectivement une croissance nulle et un gain de 11,3% le mois précédent.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne respectivement une baisse de 0,5% d'un mois sur l'autre et un ralentissement de la progression en rythme annuel à 10,7%.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes ressort, lui, en baisse de 0,8% sur un mois, tandis que la hausse sur un an est de 8,6%, contre un consensus respectivement de -0,3% et +9,1%.

(Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)