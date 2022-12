Allemagne: Baisse plus importante que prévu des exportations en octobre

BERLIN (Reuters) - Les exportations allemandes ont baissé plus que prévu en octobre, montrent vendredi les données officielles, l'inflation galopante, la baisse de la demande extérieure et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement ravivant les craintes de récession dans la plus grande économie d'Europe cet hiver.