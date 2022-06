Allemagne, Autriche, Pays-Bas… Ces pays européens qui se tournent vers le charbon pour se défaire du gaz russe

La guerre en Ukraine continue de bouleverser les choix énergétiques en Europe. L’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas ont annoncé les 19 et 20 juin leur volonté de recourir davantage au charbon pour diminuer leur dépendance au gaz russe. Le ministère allemand de l'Economie et du Climat a annoncé dans un communiqué que les centrales à charbon « devront être davantage utilisées », sans donner de chiffres précis, au moyen d’une loi présentée au Parlement régional le 8 juillet selon la presse allemande. Seules des centrales « de réserve », ne servant qu’en dernier recours, devraient être sollicitées de façon « limitée » jusqu’en 2024, d’après le ministère.

