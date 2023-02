Allemagne: Amélioration du climat des affaires en février

L'indice du climat des affaires est cependant ressorti légèrement en dessous des attentes, à 91,1, les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyant un chiffre de 91,2. Le chiffre du mois précédent a été révisé de 90,2 à 90,1.

La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a reculé, à 93,9, après 94,1 le mois dernier, tandis que celle mesurant l'évolution de leurs anticipations a progressé à 88,5 ce mois-ci après 86,4 en janvier. Le consensus était respectivement de 95,0 et 88,4.

Concernant les prévisions du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne, Klaus Wohlrabe, économiste à l'Ifo, a déclaré que le pays n'échapperait pas à une récession cette année, mais que celle-ci serait modérée.

Le PIB allemand s'est contracté de 0,2% au quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédents en données corrigées des variations saisonnières (CVS).

(Reportage Miranda Murray et Rachel More; avec Klaus Lauer et Friederike Heine; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)