Allemagne: 40% des entreprises s'attendent à une baisse de la production en 2023

"Le risque de pénurie de gaz sur la saison hivernale 2022/2023 n'est plus aussi présent qu'à l'été 2022 et les prix de l'énergie ont également reculé depuis. Cependant, ils restent à un niveau élevé et des perturbations dans la production ne peuvent pas être exclues", écrit IW dans son enquête consultée par Reuters.

L'institut, qui a mené son enquête auprès d'environ 2.500 entreprises, ajoute qu'on ne pourra évaluer l'étendue des problèmes pour l'hiver prochain qu'au cours de l'année.

L'économie allemande devrait afficher une contraction de 0,3% en 2024, la plus importante parmi les pays du G7, selon les projections du Fonds monétaire international (FMI).

Les perspectives sont particulièrement sombres dans le secteur allemand de la construction, où plus de la moitié des entreprises interrogées par IW s'attendent à une baisse de la production alors que seules 15% d'entre elles anticipent une augmentation de l'activité.

