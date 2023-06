Quel rôle les matériaux jouentils dans la décarbonation de l’aéronautique ?

Patricia Krawczak : Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, le secteur de l’aviation va devoir enclencher une transition rapide. Alléger l’avion est une des pistes les plus probantes actuellement pour décarboner. Chaque kilo compte dans un avion. L’aéronautique est le secteur où le kilo gagné se paie le plus cher, environ cent fois plus que dans l’automobile.

Quel type de matériaux semble le plus intéressant, selon vous, pour y parvenir ?

Patricia Krawczak : La famille de matériaux la plus à même de relever le défi est sans conteste celle des matériaux composites. Ils sont formés d’une association entre une fibre, généralement du carbone, et une résine polymère. Beaucoup plus légers, les matériaux composites permettent ainsi de réduire sensiblement le poids de l’avion par rapport aux métaux et alliages métalliques.

Quels sont les principaux défis à relever pour les constructeurs en la matière ?

Patricia Krawczak : Avoir recours aux matériaux composites est certes une piste prometteuse, mais en effet, la question que les constructeurs se posent n’est pas tant : « quel matériau utiliser pour alléger ? » que « comment fabriquer des pièces avec ce matériau de manière compétitive ? ». Si le recours aux composites est indéniable pour alléger, la problématique, en parallèle, est de produire à la fois plus léger, plus vite et à moindre coût. Le véritable défi est là.

Quelles sont les solutions les plus prometteuses à l’heure actuelle pour relever ce défi de la production ?

Patricia Krawczak : Les matériaux utilisés dans la construction aéronautique doivent respecter un cahier des charges exigeant : rigidité et résistance mécanique, résistance à la fatigue, élasticité, densité, tenue thermique, résistance à la corrosion, tout en restant à des prix compétitifs. Le rapport entre la propriété mécanique considérée et la densité est l’indicateur de référence pour évaluer la performance d’un matériau composite comparativement aux métaux. Le carbone, qui reste la fibre reine pour les pièces de structure, apporte la rigidité et la résistance mécanique. Pour les pièces de fuselage, de voilure, les dérives, les nacelles, la zone moteur, le carbone est utilisé très majoritairement. Il apporte en effet à masse équivalente une résistance plus grande et une rigidité nettement plus élevée que la fibre de verre par exemple. En revanche, la fibre de verre trouve davantage sa place dans les habillages intérieurs, de même que les fibres naturelles, comme le lin. Comparativement au verre, ces fibres végétales se positionnent bien en termes de performances mécaniques notamment en termes d’amortissement vibratoire et acoustique. Par ailleurs, dans un objectif de décarbonation, leur empreinte environnementale est bien meilleure.

Pourquoi la rigidité et la résistance mécanique sont-elles des propriétés si importantes ?

Patricia Krawczak : La composition du matériau doit permettre de supporter des sollicitations mécaniques dans des conditions parfois extrêmes, en vol mais aussi à terre. L’avion est, par exemple, soumis à des variations de températures très importantes. Sur la piste d’un aéroport, les températures peuvent dépasser 40 °C en été, les taux d’humidité sont parfois très élevés, alors qu’en vol la température peut chuter à -50 °C à 10 000 mètres d’altitude.

Aujourd’hui, selon vous, quelles sont les techniques de fabrication les plus prometteuses pour atteindre cet objectif de résistance mécanique ?

Patricia Krawczak : La fibre n’est qu’un des constituants du matériau. Pour qu’il soit composite, il faut également une matrice, type résine polymère. Historiquement, on a eu recours à la résine époxy, un polymère thermodurcissable, pour composer l’alliage avec le carbone. Mais de plus en plus, ce sont des polymères thermoplastiques qui sont utilisés. Ils sont thermoformables et soudables, et ont l’avantage de proposer une meilleure soutenabilité, car ils sont plus facilement recyclables que les thermodurcissables. Le polymère thermoplastique peut en effet être refondu pour faire l’objet d’un recyclage mécanique, et il est moins polluant, car ses composants sont moins volatils. Par ailleurs, le cycle de fabrication des pièces en composites thermoplastiques est plus court, ce qui permet une production plus rapide et moins chère.

Quel est le polymère thermoplastique le plus adapté à la construction aéronautique ?

Patricia Krawczak : Pour respecter le cahier des charges de bonne tenue en température, le polymère doit être thermo-stable. Actuellement, la famille des polyaryléthercétones (PAEK) fait l’objet de nombreux travaux de recherche. L’objectif est d’étendre la gamme de variantes de polymères thermostables (PEEK, PEKK, etc.) issue de cette famille.

Les grades actuellement disponibles de ces polymères ont en effet une température de mise en oeuvre très élevée ; il faut parvenir à les développer avec une température de fusion plus basse ; c’est l’objectif des programmes Low Melt PAEK. Leur défi : baisser la température de fusion de 40° en conservant la même performance thermomécanique. À ce sujet, le consortium TAPAS (Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structure) lancé aux Pays-Bas en 2009 a développé de nouveaux matériaux et procédés composites thermoplastiques PEKK à utiliser dans les aérostructures d’Airbus à Toulouse. Et CleanSky-2 a ensuite poursuivi les efforts en ce sens.

Mais les processus de fabrication en autoclave des pièces à base de ces matériaux sont coûteux. Tout le challenge est de réduire les coûts de fabrication : les procédés hors-autoclave (OOA « Out-Of-Autoclave », VBO « Vaccum-Bag-Only » : par exemple l’injection sur renfort avec consolidation sous vide) et la robotisation (par exemple le placement automatisé de fibres ou de rubans) est une des voies pour y parvenir.

Une autre piste envisagée pour alléger le poids des avions est d’avoir recours à des pièces et des composants multifonctionnels. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Patricia Krawczak : L’idée est de formuler ou concevoir le matériau de telle sorte qu’il apporte, outre sa performance mécanique, une nouvelle fonctionnalité, par exemple via l’intégration de capteurs pour détecter les dommages de la pièce et faire de la maintenance prédictive. Certaines pièces sont aussi conçues pour être autonettoyantes, ou avoir une fonction anti-givre, ou posséder un pouvoir d’amortissement vibratoire augmenté, ou encore améliorer la conductivité électrique. Des recherches actuelles sur l’auto-réparabilité des composants portent sur les résines autocicatrisantes ou autoréparables. Les cycles de certification sont très longs dans l’industrie aéronautique, mais ce type de projets peut déboucher sur une industrialisation dans les années à venir. Le projet HIPOCRATES, financé par l’Union Européenne, a mis au point plusieurs composites contenant des polymères autoréparables. Les tests ont montré qu’une fois réparés, ces matériaux peuvent résister à des impacts plus violents.

Au-delà de la composition des matériaux, l’évolution des processus de fabrication est, comme vous le disiez, centrale dans l’enjeu de décarbonation du secteur ?

Patricia Krawczak : Oui. Par exemple, pour alléger le poids des avions, les procédés de fabrication additive permettent déjà de fabriquer des pièces beaucoup plus légères grâce à « l’optimisation topologique », avec juste la quantité de matière qu’il faut là où il faut, ce qui a un double intérêt sur le plan environnemental, réduction de l’empreinte carbone et réduction de matière première. A ce sujet Safran a inauguré récemment son pôle d’excellence en fabrication additive, à côté de Bordeaux. Le site a pour objectif de livrer 8 000 pièces de série produites en fabrication additive en 2023.