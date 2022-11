All4Pack ouvre ses portes

C’est parti ! Organisé par Comexposium, All4Pack emballage Paris ouvre ses portes du 21 au 24 novembre à Paris-Nord Villepinte. L’événement français de l’emballage et du conditionnement rassemble quelque 1300 marques et entreprises sous la bannière « Lead the Revolution ! » Composée pour 40% de machines et 39% d’emballages, l’offre se décline en quatre secteurs, de l’emballage à l'intralogistique en passant par le process et l’impression. En termes de fréquentation, la référence remonte à 2018, avec quelque 66 000 visiteurs recensés. Exposants et visiteurs sont invités à célébrer les retrouvailles lors d'une grande soirée le mercredi 23. Sur le plan des animations, le dynamisme de la filière s’affiche dans l’espace All4Pack innovations qui regroupe le concours néerlandais De Gooden Nood, Emballé 5.0 du Conseil national de l’emballage (CNE) ainsi que les lauréats de l’Oscar de l’emballage. Le concours de référence de la filière est organisé par Infopro Digital, l’éditeur d’Emballages Magazine. La cérémonie a lieu lundi soir dans Paris.

Révolution de l'emballage

C’est également dans cet espace que Fabrice Peltier met en scène les produits analysés dans le troisième tome de La Révolution de l’emballage intitulé L’Expérimentation des nouvelles solutions. Principal moteur de l’innovation et de la recherche et développement (R&D) pour les marques et leurs fournisseurs, la transition écologique est d’ailleurs au cœur de l’espace Objectif zéro impact dédié aux start-up et entrepreneurs – à l’image de Livingpackets, Packitoo, Pandobac ou Uzaje – qui préfigurent l’avenir de la filière. Avec son comité Pack Expert, All4Pack démontre d’ailleurs, dans une étude, que 88 % des personnes interrogées estiment que « l’utilisation d’emballages plus respectueux de l’environnement » est un « enjeu prioritaire ».

Conférences

Pas de salon sans conférences : Emballages Magazine propose, le mercredi 23, de faire le point sur « le marquage et le codage au service de la sécurité des consommateurs » avec le concours de Mobilead et Markem-Imaje. Riche et varié, le programme ouvre des fenêtres sur la mutation des canaux de distribution, les plastiques recyclés, les nouvelles frontières de la cellulose ou encore l’exploitation des données de production.

À découvrir, bien sûr, le numéro de novembre qui fait la part belle à la transition écologique avec un dossier consacré à l’innovation dans les papiers et cartons et une enquête consacrée aux emballages en plastique, une filière dans la tourmente.