All4Labels muscle sa production d’étiquettes livret

Composées de plusieurs feuilles positionnées entre une couverture extérieure et une base adhésive, les étiquettes livret permettent d’augmenter le volume d’informations accompagnant un produit, qu'il s'agisse d'ingrédients, d'aides à l’emploi, de précautions d'utilisation ou encore de messages réglementaires... À l’heure de la multiplication des contenus, et des langues dans lesquelles ces renseignements sont formulés, c'est peu dire que ces supports rendent service aux industriels, plus particulièrement dans le domaine de la pharmacie, de la chimie ou encore dans le bricolage. Acteur important du secteur de l’étiquette en Europe, All4Labels a décidé de s’équiper de la première presse numérique HP PageWide Advantage 2200 afin d’augmenter ses capacités de production sur ce segment de marché.

