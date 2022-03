Alkyléthanolamines : BASF construit une nouvelle usine à Anvers

Cette unité permettra d’augmenter sa production d'alkyléthanolamines - principalement des diméthyléthanolamines (DMEOA) et des méthyldiéthanolamines (MDEOA) - de près de 30 %, pour atteindre plus de 140 000 tonnes par an. Le démarrage est prévu pour 2024. BASF produit également ces molécules sur ses sites de Ludwigshafen (Allemagne), de Geismar (Louisiane) et de Nanjing (Chine).

Pour rappel, les alkyléthanolamines sont utilisées comme précurseurs de floculants. "Nous prévoyons une demande continue et croissante d'alkyléthanolamines dans un large éventail d'industries telles que le traitement de l'eau, les détergents et le traitement des gaz au cours des prochaines années", a déclaré Frank Stein, Regional Business Unit Europe de la division Intermediates de BASF.

En 2019, le groupe avait déjà augmenté sa capacité de production d’alkyléthanolamines sur le site de Ludwigshafen de 20%, pour atteindre les 100 000 tonnes annuelles.