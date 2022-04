Alkern investit 10 millions d’euros pour adapter ses usines aux enjeux des blocs béton à moindre impact carbone

Objectif « bas carbone » pour Alkern. Ce fabricant de produits préfabriqués en béton à destination des travaux publics, du bâtiment et de l’aménagement extérieur (1000 personnes, 247 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, 53 sites en France et 2 en Belgique) entend investir 10 millions d’euros entre 2022 et 2025 pour doubler sa production de blocs à coller et pour reconfigurer un site de production autour des liants « très bas carbone ». La liste des sites retenus est actuellement en cours de validation.

