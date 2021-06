Alizé Cornet valide son ticket pour le tour suivant

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Annegret Hilse Alize Cornet retrouve le chemin de la victoire /Photo prise le 14 juin 2021/REUTERS/Annegret Hilse

Seulement quatre matchs étaient au programme ce lundi du côté de Berlin. Une Française faisait son entrée en lice et s'est imposée. Alize Cornet a signé un succès autoritaire en deux manches (6-3 6-1) face à la jeune Américaine Amanda Anisimova (79e mondiale). La tricolore a bien entamé sa saison sur gazon et affrontera la Canadienne Bianca Andreescu (7e mondiale) au tour suivant. Ce résultat fait du bien à Cornet qui avait quitté Roland-Garros dès le premier tour. Voici les résultats des autres matchs de la journée : Alexandrova 6-3 6-2 Kalinskaya, Bencic 4-6 6-4 7-5 Niemeier et Keys 6-3 6-4 Frech.