ALIXPARTNERS : Face au défi de la décarbonation, le secteur aéronautique passe à la vitesse supérieure

Le secteur de l’aviation – qui a émis 900 millions de tonnes de CO2 en 2019 - s’est engagé en 2021 à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, conformément à l’Accord de Paris.

Le temps presse et des améliorations incrémentales ne suffiront plus. Fit for 55 en Europe (quotas SAF et d’émissions) et IRA aux États- Unis constituent un cadre fort et nécessaire pour cette transition. Pour élaborer une vraie feuille de route de décarbonation de l’aviation, des ruptures plus drastiques sont à considérer.

L’amélioration des opérations en vol et au sol

Améliorer les trajectoires en croisière en fonction des vents, altitudes et les approches, ainsi qu’une meilleure intégration des espaces aériens permettront de réduire de plus de 10 % les émissions. L’optimisation des opérations sol et phases de taxiage en utilisant électricité et hydrogène sont un autre levier clef.

Les avions de nouvelle génération

Les nouvelles générations d’avion permettent de réduire de 15-20 % les émissions de CO2. Et seule une partie de la flotte en service est de dernière génération (A350, B787, A320neo et B737MAX). L’arrivée dans la décennie 2030 de nouveaux systèmes propulsifs avancés - matériaux, architectures (P&W GTF ou open fan ) - apporteront un incrément de performance.

Les carburants d’aviation durable

Le Sustainable Aviation Fuel (SAF) est l’option la plus accessible, avec des réductions d’émission de 60 à 80 %. Aujourd’hui certifiés pour en utiliser jusqu’à 50 %, les avions commerciaux devraient l’être bientôt jusqu’à 100 %. Les SAF sont soit des biocarburants, issus de sources biologiques ou renouvelables, soit des carburants synthétiques, fabriqués à partir d’hydrogène et de CO2 capturé. Le problème majeur est la faible capacité de production installée (moins de 0,1 % de la consommation actuelle) et des surcoûts – deux à cinq fois plus cher.

De nouveaux matériaux, architectures et une aérodynamique améliorée

Les ailes volantes (Blended Wing Body) et ailes extra-longues haubanées sont des pistes prometteuses à long-terme avec des gains attendus de l’ordre de 20 %. Un des obstacles pour les ailes volantes est l’infrastructure aéroportuaire existante. Quant à l’optimisation de l’aérodynamique avec des flux plus laminaires, et l’utilisation de matériaux plus légers, elles amélioreront l’efficacité de manière incrémentale.

Les modes de propulsion disruptifs : hydrogène, électrique, hybride

Remplacer le kérosène par de l’hydrogène liquide ou l’utiliser dans une pile à combustible pour une propulsion électrique sont des technologies en développement, comme des batteries. Chacune a ses limites. La disponibilité d’hydrogène « vert » et les infrastructures, la maturation de piles à combustible aéronautiques et le volume occupé – quatre fois plus élevé – sont les défis de l’hydrogène. Airbus est à la pointe, et prévoit l’entrée en service d’avions à l’hydrogène vers 2035. Le poids des batteries limite quant à lui les applications à des trajets urbain / interurbain, avec des eVTOL ou des avions régionaux. Combiner ces technologies - l’électrique pour le décollage et la montée, la propulsion hydrogène pour la croisière, avec un moteur optimisé pour cette phase de vol – permet d’ouvrir le champ des options.

Les investissements nécessaires sont massifs, les défis technologiques nombreux pour chacun des acteurs de la chaîne de valeur, des motoristes et avionneurs, fournisseurs de carburant, compagnies aériennes, aéroports et aux autorités de régulation. Chacun doit développer une stratégie prenant en compte les menaces et opportunités pour leur business model.

