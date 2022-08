Aliette Mousnier-Lompré, la confirmée d'Orange Business Services

Aliette Mousnier-Lompré, qui avait occupé ce poste cinq mois en intérim, a été nommée directrice générale d’Orange Business Services (OBS) en mai, après le changement de directeur général du groupe, Christel Heydemann succédant à Stéphane Richard.

Il fallait bien une Orange girl pour relever les défis de la division B to B de l’opérateur en France et dans le monde. À commencer par le recul de l’usage de la voix dans les entreprises au bénéfice des services en ligne. La nouvelle dirigeante d’OBS devra aussi porter sur les fonts baptismaux Bleu, la solution de cloud de confiance développée par Orange et Capgemini. Et accentuer la politique de montée en gamme, en proposant des offres sectorielles, dans le secteur de la santé par exemple.

Pour y parvenir, elle trouvera l’énergie et le sens du collectif dans son passé de footballeuse semi-professionnelle du PSG. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (en commerce international), elle est entrée en 2006 chez Orange, où elle a notamment été responsable des données mobiles et de la tarification chez les opérateurs internationaux. Depuis 2019, elle était vice-présidente exécutive de l’entité Customer Services and Operations au sein d’OBS.

Vous lisez un article de L'Usine Nouvelle n°3708-3709 - Juillet-Août 2022

Lire le sommaire