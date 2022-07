Alibaba veut établir à Hong Kong son deuxième marché principal de cotation

SHANGHAI/HONG KONG (Reuters) - Alibaba prévoit de faire de la Bourse de Hong Kong son principal marché de cotation, en plus de Wall Street, devenant ainsi la première grande entreprise à profiter d'un changement réglementaire dans le centre financier asiatique visant à attirer les groupes technologiques.

Déjà présent à la Bourse de Hong Kong depuis 2019 via une cotation secondaire, Alibaba a déclaré s'attendre à ce que la procédure de mise en place de cette nouvelle cotation soit achevée d'ici la fin de l'année.

Pour le directeur général du groupe, Daniel Zhang, cette double cotation favoriserait une "base d'investisseurs plus large et plus diversifiée".

Les investisseurs de Chine continentale pourront bénéficier du système Stock Connect qui leur permettra d'accéder plus facilement aux titres cotés à Hong Kong. La cotation secondaire n'est pas autorisée sur le programme Stock Connect.

Le titre a gagné 4,82%, contribuant à la progression de 1,7% de l'indice HSI.

Cette décision intervient après que la Bourse de Hong Kong a modifié ses règles en janvier pour permettre à certaines aux entreprises chinoises "innovantes" de procéder à une double cotation principale.

Les autorités américaines et chinoises s'opposent depuis plusieurs mois sur les règles encadrant les audits des entreprises chinoises présentes à Wall Street avec le risque que ces dernières soient expulsées de la Bourse de New York.

Alibaba a fait ses débuts à Wall Street en septembre 2014, marquant à l'époque la plus grande entrée en Bourse de l'histoire.

Depuis 2020, son cours boursier s'est effondré sur les deux marchés, américains et hongkongkais, alors que Pékin durcissait la réglementation sur les géants du numérique.

Le groupe de commerce en ligne a écopé d'une amende de 2,8 milliards de dollars infligée en avril 2021 par les autorités chinoises pour entrave à la concurrence.

(Reportage Josh Horwitz à Shanghai et Scott Murdoch à Hong Kong; avec Anshuman Daga à Singapour, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)