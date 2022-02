Alerte sur la production de mémoires flash NAND chez Kioxia et Western Digital

Une mauvaise nouvelle sur front de la pénurie de puces. Kioxia et Western Digital viennent d’annoncer l’arrêt partiel de la production de mémoires flash NAND 3D dans deux de leurs usines communes situées à l’une Yokkaichi et l’autre Kitakami, au Japon. En cause : un problème de contamination de matériaux qui pénalise les rendements de production depuis fin janvier 2022. La production de mémoires flash NAND 2D dans les deux usines n’est toutefois pas affectée.

Kioxia (l’ancienne activité de Toshiba dans les mémoires flash NAND) et Western Digital sont partenaires dans le développement la production de mémoires flash NAND depuis 2000 pour faire contrepoids à Samsung Electronics qui domine allègrement le marché. L’exploitation des usines revient à Kioxia, tandis que les investissements et la production sont partagés par les deux partenaires.

Mauvais signe

[...]