Alerte sur le bambou

Opération bambou : ce n’est pas le nom d’une intervention armée ni le titre d’un film d’aventure mais une action que la Commission européenne a menée dans 21 Etats membres, dont la France, jusqu’en avril dernier. Sa cible : des produits et matériaux déclarés aptes au contact alimentaire et contenant du bambou. De la vaisselle en provenance de Chine majoritairement, et destinés à l'alimentation des enfants. Son bilan : l’interception de milliers de produits en raison des risques qu’ils présentent pour la santé. La direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire donne ainsi l’exemple de tasses à café en fibres de bambou qui présentaient une migration de formaldéhyde 25 fois supérieure au niveau maximal autorisé et 3,5 fois en ce qui concerne la mélamine. Les produits ont été saisis et détruits.

