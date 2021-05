Aldatze : L’humain au centre de l’équation, pour une performance durable

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

« Diriger est un art. Le management n’est pas une question d’outils mais bien de posture, de relations aux autres et d’écoute active du terrain, pour progresser en continu » rappelle le fondateur d’Aldatze, Philippe Larrauri. L’ancien directeur industriel et qualité a fondé son cabinet en transformation des organisations en 2018. Depuis, il intervient en direct avec sa clientèle, dans les services ou l’industrie.

Oser évoluer

« Philippe Larrauri connaît parfaitement les outils lean, mais ce n’est pas pour cela que j’ai fait appel à lui, indique Elina Badetz. La responsable dirige les services tertiaires chez EDF (2000 salariés), où la démarche d’excellence opérationnelle s’accélère. « Il nous a fait comprendre, à moi et mes managers, que c’est par le lâcher prise, la confiance dans les équipes et l’échange constructif sur les points « irritants » que les performances s’enracinent. »

Pour cela, « il a fallu prendre le risque de se détourner des KPI, penser moyen terme » indique Elina Badetz. Avant de constater que la transformation, basée sur la bienveillance et le rapport aux obstacles comme source de progrès, était d’abord… une affaire personnelle.

Changer la culture

Dans l’industrie aussi, l’approche Aldatze fait mouche. Olivier Fluet, dirigeant d’une entité industrielle de 200 personnes, voulait questionner la culture d’entreprise en place. Habitué au pilotage d’organisations et aux montées en maturité dans l’industrie, il a pu apprécier « la manière dont Aldatze accompagne les managers et les opérateurs, par une présence de terrain très forte. Il fait comprendre que chacun dispose de ressources pour faire progresser l’organisation. La conscience de soi, de ses blocages, mais aussi de ses forces, nous a permis collectivement de passer des caps et de changer d’envergure. »

