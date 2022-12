A Calais, Alcatel Submarine Networks inaugure sa plus grande usine connectée à la 5G d’Europe

Alcatel Submarine Networks (ASN) a inauguré mercredi 9 décembre, un réseau privé 5G dans son usine de Calais (Pas-de-Calais). L'entreprise la présente comme la plus grande usine connectée à la 5G d’Europe. Cette dernière produit et assemble des systèmes sous-marins, notamment des câbles en fibre optique. Il a fallu plus de deux années aux partenaires technologiques Free et Nokia pour déployer ce vaste réseau qui couvre les 50 000 m² du site. Les 11 bâtiments qui constituent les ateliers de production et les quais de chargement des bateaux sont ainsi connectés, notamment grâce à l’installation de 59 antennes 5G.

