Alcatel-Lucent relocalise, les start-up tricolores ouvrent des usines, des panneaux solaires made in France… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

La production des centraux téléphoniques d’Alcatel-Lucent Enterprise relocalisée en France

Selon des informations recueillies par L’Usine Nouvelle jeudi 9 mars, ALE va relocaliser la production de ses centraux téléphoniques (PABX) en France, la confiant au sous-traitant Cofidur, à Laval (Mayenne). Ce dernier fait partie des dix plus gros sous-traitants électroniques en France avec 400 personnes et un chiffre d’affaires de 56 millions d’euros. Il est notamment connu pour être le fabricant des box internet de Free et des serveurs de Scaleway.

Les start-up industrielles ont inauguré 35 sites de production en 2022

En janvier 2022, Bpifrance lance le plan start-up industrielles et PME innovantes et un observatoire dédié. Un an plus tard, les premiers résultats sont dévoilés: 16 créations de première usine, 12 lancements de démonstrateurs, ainsi que plusieurs extensions d’usine et déménagements. Selon l’observatoire, une première usine fait en moyenne 4 000 mètres carrés et génère autour de 35 emplois. C’est 1 400 mètres carrés et 11 emplois pour les démonstrateurs. Bpifrance vise l’objectif de 100 nouveaux sites par an à l’horizon 2025.

Systovi ouvre une seconde ligne de production de panneaux solaires

Le lundi 6 mars, Systovi a inauguré sa seconde ligne de fabrication de panneaux solaires nouvelle génération à Carquefou, près de Nantes (Loire-Atlantique). La PME a également l’objectif de doubler sa capacité de production d’ici à la fin 2023 et atteindre 80 MWc (mégawatt-crête), et souhaite également réaliser un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros (12,4 millions d’euros en 2022). Filiale du groupe de menuiserie Cetih, Systovi est l’un des rares fabricants européens de panneaux solaires.

Transdev, premier opérateur de transport public en Amérique du Nord

Mardi 7 mars, Transdev a doublé son chiffre d’affaires, passant de «1,1 à 2,3 milliards de dollars» aux Etats-Unis, et de «160 à 300 millions» au Canada, a détaillé Thierry Mallet, PDG de Transdev auprès de L’Usine Nouvelle. Le groupe passe également «de 16 000 à plus de 35 000 collaborateurs» dans toute l’Amérique du Nord. L’opérateur français, grâce à la reprise des activités de First Transit, devrait transporter près de 400 millions de passagers par an.

Neofor va ouvrir une usine de panneaux de bois massif en Lozère

En avril, Neofor va débuter la construction d’une usine de production de panneaux de bois massif à Badaroux, près de Mende (Lozère). Cette usine, qui doit ouvrir à la fin 2024, devrait pouvoir transformer 100 000 m3 par an à partir de 2025. Un projet chiffré à 90 millions d’euros, dont 15 millions provenant de la région Occitanie et de l’Etat. L’usine emploiera 80 salariés et produira sa propre énergie, selon Neofor. Pour cela, l’entreprise a signé un contrat de quinze ans avec Engie Solutions, qui va concevoir, construire, exploiter et maintenir sur site un pôle énergie de 20 millions d'euros, grâce à la valorisation des rebuts de production.

Murata investit 60 millions d’euros pour doubler la production de son usine à Caen

60 millions d’euros. C’est la somme que compte investir le japonais Murata sur son site de Caen (Calvados) pour mettre en place une unité de production de composants passifs intégrés en silicium sur plaquettes de 200 mm de diamètre. A la clé, la création d’une centaine d’emplois d’ici à 2025. Murata France emploie aujourd’hui 200 personnes et fournit des marchés de niche, comme les implants médicaux ou les équipements de transmission à fibre optique à haut débit. «Avec la prochaine unité de 200 mm, nous nous donnons la capacité de nous attaquer à deux marchés de masse: d’abord celui des mobiles, puis vers 2027-2028 celui des véhicules électriques», déclare Franck Murray, PDG.

Adopt Parfums investit dans son nouveau site dans le Loiret

Le créateur de parfums Adopt Parfums a prévu d’investir 15 millions d’euros sur cinq ans afin de se doter d’un site de production à Château-Renard (Loiret). Son choix s’est porté sur l’ancien site du groupe Pierre Fabre, sur un terrain de 35 000 m², dont une usine de 5 500 m². La fabrication, dans ce site au cœur de la Cosmetic Valley, débutera à l’automne 2023. L’investissement servira également à réduire la consommation d’énergie en investissant notamment dans le photovoltaïque et la géothermie. Le créateur de parfums espère atteindre une capacité de 50 millions de flacons à l’horizon 2028.