Alcatel-Lucent relocalise la production de ses centraux téléphoniques en France

Alcatel-Lucent Enterprise, qui offre des produits et services de communication et réseaux aux entreprises, relocalise la production de ses centraux téléphoniques (PABX) en France, chez le sous-traitant Cofidur, à Laval (Mayenne). Ils étaient fabriqués jusqu’ici par l'américain Flex en Roumanie. «Nous voulons nous rapprocher de nos clients et réduire l’impact environnemental lié aux transports, explique Nicolas Brunel, le patron de la division produits et services voix et vidéo. Nous détenons 43% du marché en France et 25% en Europe de l’Ouest, où nous réalisons 60 à 70 % de notre chiffre d’affaires.»

