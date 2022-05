« Notre objectif était de fournir au consommateurs un produit durable soutenant un mode de vie et de nouvelles habitudes responsables. » Le pari d’Aurélie Weinling, la directrice scientifique et responsable du développement durable chez Garnier, est réussi. Avec sa dernière gamme de produits capillaires – les après-shampooings « No-Rince » –, la marque est parvenu à réduire son empreinte environnementale aussi bien sur l’emballage que sur la formulation.

Une attention portée sur la fin de vie

Pour y parvenir, le groupe L’Oréal – propriétaire de Garnier – s’est appuyé sur les innovations déjà développé dans le domaine des tubes. Dès la fin 2019, une collaboration avec Albéa avait permis de mettre au point une nouvelle génération d’emballage. Commercialisés dans un premier temps avec les produits solaires La Roche-Posay, ces solutions affichent une réduction du plastique de 45 % en le remplaçant par du papier-carton. Aujourd’hui, le plasturgiste Albéa, spécialiste du packaging cosmétique, ajoute une avancée supplémentaire à ce tube : le bouchon EcoFusionTop. En créant une pièce unique pour assurer les fonctions de tête et de bouchon, le fabricant a réduit le poids de cet équipement de plus de 80 %. Le tout avec une attention portée sur la fin de vie. Albéa a donc favorisé du polyéthylène haute-densité (PEhd) pour une introduction sans risque dans les flux de recyclage existants.

S’assurer des réels bénéfices engendrés

Pour autant, ce qui différencie réellement la nouvelle gamme de Garnier, c’est son utilisation. Avec un travail sur la formulation, les après-shampooings « No-Rince » n’ont – comme l’indique leur nom – plus besoin d’être rincés. Ainsi, à chaque tube vendu, une économie d’eau pouvant atteindre 100 litres est réalisée. Cette innovation s’inscrit dans la démarche d’innovation de L’Oréal basée sur la science, qui permet de s’assurer des réels bénéfices engendrés par leurs nouveaux produits.

« La combinaison de la formule, de l’emballage à bas de carton et du système d’ouverture et de fermeture à composant unique nous permet de réduire l’empreinte carbone totale de 92 % par rapport à un après-shampooing traditionnel de 200 ml », résume Aurélie Weinling. Pour sa part, Caroline Hughes, la responsable marketing d’Albéa Tubes, conclut : « Ce produit est le meilleur exemple d’un impact environnemental réduit. Cette nouvelle collaboration est une illustration parfaite de ce que nous réserve l’avenir des emballages et des produits durables. »