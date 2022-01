Albéa coupe la tête de ses tubes avec EcoFusion Top

© Albéa Albéa propose de remplacer le couple tête et bouchon des tubes par une seule pièce fixée directement à la jupe.

Encore une fois, c’est au poids de ses tubes qu’Albéa s’est attaqué. Le fabricant d’emballages pour la cosmétique a dévoilé une nouvelle solution pour alléger ses packagings. Avec EcoFusion Top, le plasturgiste a fait un choix radical : supprimer le classique duo tête et bouchon. La solution deux en un de l’entreprise regroupe ces deux éléments afin de réduire le nombre de composants du tube. Fixé directement à la jupe du tube, EcoFusion représente une avancée sur le plan environnemental puisqu’il autorise une diminution du poids de 80 % par rapport à une solution tête et bouchon. Sur l’ensemble du tube, la nouvelle solution d’Albéa permet une économie de 55 % du poids total de l’emballage.

Recyclabilité des tubes

L’EcoFusion Top fait office de première sur le marché de la beauté, car jamais une solution n’avait autant réduit le nombre de composants d’un tube tout en proposant un système d’ouverture et de fermeture. Le choix du polyéthylène haute densité (PEhd) s’est imposé aux équipes d’Albéa afin de poursuivre le travail mené sur la recyclabilité des tubes. Ainsi, le packaging n’est composé que d’un unique matériau. Cette solution peut aussi bien être associée avec la jupe Greenleaf pour les tubes laminés qu’avec le modèle Thin-Wall pour les tubes extrudés. Le marché de l'e-commerce était également l’un des enjeux du développement, puisque l’innovation a été jugée conforme à la norme Ista 6.



La solution permet une fermeture et une ouverture en sortant du schéma classique du tube qui associe une tête à un bouchon. ©Albéa

« La réduction de l’utilisation du plastique à travers la réduction du poids est une priorité absolue sur notre feuille de route de tubes responsables, explique Caroline Hugues, la responsable marketing d’Albéa Tubes. En tant que système d’ouverture et de fermeture à un seul composant, EcoFusion Top est la solution la plus avancée en matière de réduction de poids sur le marché. En outre, moins de plastique dans l’emballage signifie une plus petite empreinte carbone et un impact environnemental réduit. »