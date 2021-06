Alain Weill quitte le groupe Altice France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PHILIPPE WOJAZER Le groupe de médias et de télécoms Altice France annonce jeudi dans un communiqué une évolution de sa direction, avec le départ le 1er juillet d'Alain Weill (photo), fondateur de NextRadioTV (avec les marques BFM et RMC) qu'il avait cédé en 2015 à Altice, le groupe de Patrick Drahi. /Photo d'archives/REUTERS/Philippe Wojazer

"Alain Weill quittera, au 1er juillet 2021, ses fonctions de président directeur général d'Altice France, président directeur général de SFR et président d'Altice Média", est-il précisé dans le communiqué.

Grégory Rabuel, actuellement directeur général de l'opérateur télécoms SFR, lui succèdera en tant que PDG d'Altice France et PDG de SFR.

L'actuel directeur général d'Altice Média, Arthur Dreyfuss, deviendra quant à lui PDG d'Altice Média, tout en conservant sa fonction de secrétaire général d'Altice France-SFR.

Dans un message aux salariés relayé dans le communiqué d'Altice France, Alain Weill explique qu'il va "lancer et concrétiser de nouveaux projets (...) dans les médias et le digital", en gardant ses liens avec Patrick Drahi et avec le groupe Altice.

"Je reste d'ailleurs encore associé au groupe Altice qui est actionnaire de L'Express que je m'attelle à relancer. Ce n'est qu'une première!"

(Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)