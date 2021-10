AkzoNobel profite de la reprise de l'aéronautique et des envies de rénovation

15 jours gratuits et sans engagement

Au contact de nombreux secteurs industriels, AkzoNobel est aux avant-postes de la reprise. Depuis le deuxième trimestre 2021, le groupe hollandais spécialisé sur la peinture (32 200 personnes dans le monde, 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020) constate notamment une reprise « significative » de l’activité sur le segment aéronautique. Airbus est l’un de ses plus importants clients. Au plus fort de la crise, les deux usines spécialisées (à Pamiers, en Ariège, pour la peinture intérieure des avions, et aux Pays-Bas pour la peinture extérieure) s’étaient réorientées sur d’autres activités de la division Performance coatings, telles que les bateaux.