Aix et Nîmes terminent par une victoire, Ivry relégué

Trois rencontres étaient au programme ce mercredi en Lidl Starligue. Dans sa salle, Pays d’Aix s’est facilement imposé (33-22) face à Créteil, déjà assuré du maintien, en match en retard de la 23e journée. Le gardien du PAUC, Rok Zaponsek a réalisé une bonne partie, arrêtant 36% des tirs adverses. Au classement, les Aixois restent à la quatrième place et terminent donc leur saison sur une belle note. En déplacement à Istres, Nîmes conclut aussi son exercice 2020-2021 par une victoire. L’USAM a remporté la rencontre de cinq buts (32-27). Pourtant devant à la mi-temps (16-14), les Istréens n’ont pas réussi à conserver cette avance en seconde mi-temps et ont fini par perdre les commandes après un but de Quentin Minel à la 36e minute. Les Nîmois finissent l’année à la cinquième place, Istres à la onzième. Mais pour Ivry, l’aventure en Lidl Starligue s’arrête là. Le club parisien s’est incliné face à Toulouse (24-29). Avant son dernier match de la saison, les Ivryens sont assurés d’évoluer en seconde division la saison prochaine. Toulouse valide sa sixième place et sera européen en 2021-2022.