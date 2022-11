AirCaptif s'installera dans l'usine Michelin de Saint-Doulchard, près de Bourges, en 2023

L'usine Michelin de Saint-Doulchard (Cher) va accueillir la production des structures gonflables ultralégères d'AirCaptif, une start-up acquise par le pneumaticien en 2021. Michelin met à sa disposition un atelier de 6 000 mètres carrés qui va être réaménagé d'ici à 2024 au sein de cette usine dédiée aux pneus d'avions. Le chiffrage de cette installation est en cours, il devrait représenter plusieurs millions d'euros.

AirCaptif, qui emploie une cinquantaine de personnes sur son site de Trappes (Yvelines), prévoit la création de 100 à 150 emplois dans cette usine qui emploie déjà plus de 600 personnes, à mi-chemin entre Paris et le siège de la multinationale à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). «Nous changeons de dimension en accédant au stade industriel pour produire des grandes séries, résume Michaël Cogne, PDG d'AirCaptif. Etre adossé à un site industriel existant nous permet d'avancer plus vite dans les méthodes et les standards de l'industrie». La région Centre-Val de Loire a promis son soutien pour aider l'entreprise dans son implantation et ses recrutements.

Usines gonflables ultralégères

[...]