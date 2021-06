Aircall, la pépite de téléphonie dans le cloud, vise 1 500 salariés dans trois ans

Aircall continue de susciter l’intérêt des investisseurs outre-Atlantique. La pépite de téléphonie dans le cloud née en France vient de boucler un nouveau tour de table de 120 millions de dollars, portant le montant des fonds levés à 226 millions de dollars depuis sa création. Cette opération valorise la société à plus de 1 milliard de dollars. Un succès que la start-up doit en grande partie à l’installation précoce de son siège social à New York, aux Etats-Unis, alors que sa base R&D reste à Paris. "Jamais nous n’aurions eu un développement aussi rapide si nous n’avions pas choisi de nous implanter dès le début aux Etats-Unis", confie à L’Usine Nouvelle Jonathan Anguelov, cofondateur, directeur des opérations et directeur général de l’entreprise pour l'Europe et l'Asie-Pacifique.