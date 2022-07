Airbus signe avec le Pentagone, Scopelec licencie… Le Top/Flop de la semaine

Airbus s’impose face à Boeing pour un contrat avec le Pentagone

Un contrat de plusieurs millions de dollars. Le constructeur aéronautique Airbus a signé avec le Pentagone un contrat portant sur la livraison de 42 satellites de type Arrow et s'intègre dans le cadre de la future constellation Transport Layer. Composée à terme de 126 satellites, celle-ci doit permettre à l'armée américaine de disposer de son propre réseau de communications ultrasécurisé et de s'affranchir des constellations commerciales comme Starlink, l'infrastructure déployée par le milliardaire Elon Musk.



Scopelec procède à des centaines de licenciements pour sauver son activité

Scopelec s’apprête à licencier de 500 à 550 personnes, sur les 3 600 salariés que compte l’entreprise, a-t-elle annoncé mercredi 6 juillet. C'est la suite logique et attendue du feuilleton qui opposait Orange et Scopelec, sous-traitant dans la pose de fibre et l'entretien des réseaux télécoms et l'une des plus grandes coopératives de France. Fin 2021, Scopelec a perdu deux des trois lots lors d'un appel d'offres d'Orange. De là viennent les difficultés de la coopérative.