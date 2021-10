Airbus serait-il trop ambitieux dans son calendrier de hausse des cadences de production ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Airbus Pour le loueur d'avions Avolon, pas de doute : Airbus est trop optimiste dans son calendrier de livraisons. De quoi saturer le marché et faire chuter la valeur des appareils...

Trop vite, trop fort. C’est l’avertissement que viennent d’adresser à Airbus deux des plus importants loueurs d’avions du monde, Avolon et Aercap. Les dirigeants de ces deux sociétés se sont récemment fendus d’un courrier directement adressé à Guillaume Faury, le président exécutif de l’avionneur européen, pour exprimer leurs inquiétudes face à la trop rapide montée des cadences de production, d’après une information du Financial Times publiée samedi 23 octobre.

L’initiative reflète un changement d’ère radical dans le transport aérien, davantage habitué jusque-là à ce que les compagnies aériennes se plaignent des retards de livraisons. La crise fait émerger des tensions entre avionneurs et compagnies, et en particulier les loueurs représentant à eux seuls environ 40% de la production. «Nous continuons à travailler sur la montée en cadence de notre production d'avions commerciaux conformément au planning communiqué en mai 2021», a laconiquement répondu Airbus au réponse aux courrie d’Avolon et d’Aercap.

Un calendrier industriel ambitieux

