Airbus sélectionné pour fournir 42 satellites au Pentagone

Deux mois à peine après que Boeing a annoncé le déménagement de son siège nord-américain près de Washington afin de se rapprocher des décideurs dans la défense et le spatial, son rival européen Airbus lui fait déjà de l'ombre en décrochant un contrat majeur auprès du Pentagone. Estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars, cette commande prévoit la fourniture de 42 satellites de type Arrow et s'intègre dans le cadre de la future constellation Transport Layer. Composée à terme de 126 satellites, celle-ci doit permettre à l'armée américaine de disposer de son propre réseau de communications ultrasécurisé et de s'affranchir ainsi des constellations commerciales telles que Starlink, l'infrastructure déployée par le milliardaire Elon Musk.

394 satellites OneWeb en orbite

