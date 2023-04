Airbus, Safran et Tikehau prennent officiellement le contrôle d’Aubert & Duval

Le trio de repreneurs peut souffler. Comme L’Usine Nouvelle l’avait révélé le 18 avril, l’acquisition d’Aubert & Duval par Airbus, Safran et Tikehau Capital a bien été finalisée vendredi 28 avril. Une opération stratégique pour l’industrie française : cette division du groupe minier Eramet est un fournisseur de pièces critiques pour l’aéronautique et la défense, mais aussi le nucléaire et le médical. Un rachat d’autant plus attendu qu’il intervient dans un contexte de tensions dans les chaînes d’approvisionnement et d’enjeux croissants liés à la souveraineté européenne.

