[L'image du jour] Airbus, Safran et Dassault à bord d’un A319neo volant avec 100% de carburant durable

© Airbus - H. Goussé - Master Films Cet Airbus A319neo a volé au-dessus de Toulouse avec 100% de carburant aérien durable.

L’offensive des carburants durables se concrétise dans le transport aérien. Pour la première fois, un Airbus A319neo a effectué jeudi 28 octobre un vol d’essai en région toulousaine avec un moteur Leap fonctionnant avec 100% de carburant aérien durable (SAF en anglais, pour «sustainable aviation fuel »). Une source d’énergie alternative qui a la faveur des industriels de l’aéronautique : issuesde la biomasse, de déchets alimentaires et agricoles, ils pourraient réduire de 80% l’empreinte carbone des avions existants en prenant en compte l’ensemble de leur cycle de vie. Le carburant mis en oeuvre pendant ce vol, fournit par Total Energies, était issu d'huiles de cuisson usagées.

D’où la volonté des industriels de dépasser le taux actuel d’incorporation des SAF dans les avions, fixé à 50% pour la plupart des filières certifiées. Raisons pour laquelle Airbus, Dassault Aviation, Safran, l'ONERA et le Ministère des Transports ont lancé le projet VOLCAN, pour VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux, dans lequel s’inscrit le vol de cet A319neo : ces acteurs cherchent à analyser l’impact d’un vol réalisé avec 100% de carburant durable sur les équipements de l’avion et sur ses émissions. Quelles adaptations des moteurs faut-il réaliser ? Quid des émissions et de la formation de traînées ?

Ces travaux, comme ceux qu’Airbus effectue avec Rolls-Royce, visent à favoriser le déploiement des carburants aérien durables. Pour rappel, le transport aérien est responsable d’environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Avionneurs et motoristes poursuivent de concert l’ambition de certifier des avions et des moteurs 100% compatibles avec des SAF d’ici la fin de la décennie. Une démocratisation qui dépendra également de la disponibilité des ressources et de la capacité à les collecter, ainsi que de la mise en œuvre d’outils incitatifs favorisant l’usage de carburants aux coûts bien plus élevés que le kérosène traditionnel.