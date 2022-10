Airbus retarde la mise en service de l'A321XLR

Lors de ses résultats trimestriels, ce 28 octobre, Airbus a confirmé son objectif de 700 livraisons d'appareil pour l'année 2022. Il en a livré 437 au cours des neuf premiers mois de 2022. Il a par ailleurs enregistré 856 commandes brutes d’avions commerciaux (contre 270 sur les neuf premiers mois de 2021) et 647 commandes nettes après annulations (133 avions sur la même période un an plus tôt).

L'entrée en service de son monocouloir long-courrier A321XLR, qui a fait face à des questions sur la certification d'un nouveau réservoir de carburant, a été reportée au deuxième trimestre 2024 au lieu de début 2024. Les trois avions d'essai ont effectué des vols, a précisé l'avionneur.

Côté finances, le constructeur aéronautique a enregistré un Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté au troisième trimestre en hausse de 26% à 836 millions d'euros, bien en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 887 millions d'euros, selon un consensus fourni par la société. Le chiffre d'affaire trimestriel a augmenté de 27% à 13,31 milliards d'euros.

Pour 2022, Airbus a relevé d'un milliard d'euros son objectif de free cash flow avant fusions et acquisitions et financements-clients, à 4,5 milliards.

Avec Reuters (Timm Hepher et Kate Entringer, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)